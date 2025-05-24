Представлен бюджетный планшет Teclast T50 Mini

Компания Teclast объявила о выпуске планшета T50 Mini, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинку также оснастили 8 ГБ ОЗУ LPDDR4, 128 ГБ флеш-памяти UFS, слотом для карты памяти TF, 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340:800 точек и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 368 граммов, двумя слотами для SIM-карт, 4G-модемом, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, 13-Мп тыльной и 5-Мп фронтальной камерами, двумя стереодинамиками и батареей ёмкостью 5000 мАч. Teclast T50 Mini уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 95 долларов.

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