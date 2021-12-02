Представлен чипсет Snapdragon G3x Gen 1 для портативных консолей

По словам Qualcomm, все игровые смартфоны используют чипсет Snapdragon, но компания определила сегмент, на котором в настоящее время нет выделенной линейки чипов - портативные игровые консоли. Такие устройства, как Nintendo Switch, которые находятся между смартфоном и компьютером, домашние консоли такие как PlayStation и Xbox. Первый чипсет для консолей, называется Snapdragon G3x Gen 1. Характеристика чипсета немногочисленна, но чип похож на процессор для смартфонов Snapdragon.

Qualcomm хочет предоставить разработчикам платформу, для которой они могут сначала создавать контент, а уже потом предлагать OEM-производителям создавать портативные консоли. С этой целью он сотрудничает с Razer, компанией, имеющей большой опыт в создании игрового оборудования.

Сейчас Qualcomm делает упор на Android для платформы G3x. Он открыт для поддержки других платформ в будущем, но сейчас большинство игр работает на Android. И большинство из них используют сенсорные элементы управления, поэтому Qualcomm стала партнером компании, которая специализируется на сопоставлении экранных элементов управления с аппаратными джойстиками, кнопками и триггерами.

Будь то потоковая передача с ПК или консоли или из облачного сервиса, такого как Xbox Game Pass, чипсет G3x Gen 1 использует функции подключения Snapdragon, чтобы предложить Wi-Fi 6E для быстрого подключения с малой задержкой и модем 5G mmWave для игр.

На мобильные игры приходится чуть более половины всех доходов от игр - это означает, что в этом году мобильные игры принесут примерно 90 миллиардов долларов. Qualcomm - большой поклонник мобильных игр на смартфонах, но считает, что сейчас самое время создать специальную платформу для портативных устройств.