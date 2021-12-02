Представлен чипсет Snapdragon G3x Gen 1 для портативных консолей

Qualcomm хочет предоставить разработчикам платформу, для которой они могут сначала создавать контент, а уже потом предлагать OEM-производителям создавать портативные консоли. С этой целью он сотрудничает с Razer, компанией, имеющей большой опыт в создании игрового оборудования.
Сейчас Qualcomm делает упор на Android для платформы G3x. Он открыт для поддержки других платформ в будущем, но сейчас большинство игр работает на Android. И большинство из них используют сенсорные элементы управления, поэтому Qualcomm стала партнером компании, которая специализируется на сопоставлении экранных элементов управления с аппаратными джойстиками, кнопками и триггерами.
Будь то потоковая передача с ПК или консоли или из облачного сервиса, такого как Xbox Game Pass, чипсет G3x Gen 1 использует функции подключения Snapdragon, чтобы предложить Wi-Fi 6E для быстрого подключения с малой задержкой и модем 5G mmWave для игр.
На мобильные игры приходится чуть более половины всех доходов от игр - это означает, что в этом году мобильные игры принесут примерно 90 миллиардов долларов. Qualcomm - большой поклонник мобильных игр на смартфонах, но считает, что сейчас самое время создать специальную платформу для портативных устройств.