Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition

Компания TCL представила новый планшет для детей Disney Edition TCL TAB.

Disney Edition TCL TAB - доступный и многофункциональный планшет. Новинка оснащена 8-дюймовым экраном с разрешением FHD и со стеклом DragonTrail. На борту планшета имеется 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти. Основная камера в планшете представлена 8 МП сенсором и фронтальной камерой на 5 МП. Детский планшет TCL поддерживает подключение 4G LTE. Устройство имеет аккумулятор емкостью 5500 мАч, которая обеспечивает до 17 часов работы без подзарядки.

TCL TAB Disney Edition хорошо защищен от царапин и падений благодаря защитному чехлу. Планшет поставляется с пятью предустановленными играми.

Цена TCL TAB Disney Edition составляет около 200 долларов.
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