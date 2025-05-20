Представлен флагманский планшет iQOO Pad 5 Pro

Компания iQOO пополнила ассортимент флагманских планшетов моделью Pad 5 Pro, которая основана на топовой 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12. Новинка также получила 13,2-дюймовый экран с разрешением 3,1K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, батарею ёмкостью 12050 мАч, поддержку 66-Вт быстрой проводной зарядки, корпус толщиной всего 6,07 мм и массой 635 граммов, акустическую систему с восемью динамиками, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 7, а также зеленую, серебристую и темно-серую расцветки корпуса. Планшет обойдется на китайском рынке в эквивалент 445, 485, 525 и 555 долларов за конфигурации с 8/256, 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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