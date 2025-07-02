Представлен геймерский планшет RedMagic Astra Gaming Tablet

Планшет RedMagic Tablet 3 Pro, который дебютировал в Китае в прошлом месяце, выходит на мировой рынок под новым именем — RedMagic Astra Gaming Tablet. Новинка сохранила все флагманские характеристики оригинала и готова побороться за внимание геймеров по всему миру. Astra Gaming Tablet оснащён 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с симметричными рамками толщиной 4,9 мм, разрешением 1504×2400 пикселей, соотношением сторон 16:10, LTPO-технологией, частотой обновления до 165 Гц, поддержкой HDR, ШИМ-регулировкой яркости и пиковой яркостью до 1600 нит. Для полного погружения в игры и медиа планшет получил стереодинамики и два виброотклика — по одному с каждой стороны. Аппаратной основой стал топовый чип Snapdragon 8 Gen 3 Elite Edition, дополненный системой активного охлаждения с жидким металлом, большой испарительной камерой и встроенным вентилятором.

По заявлению RedMagic, это позволяет снизить температуру до 8 °C при высоких нагрузках. Аккумулятор ёмкостью 8200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет зарядить устройство до 50% всего за 20 минут. Разъём USB Type-C соответствует стандарту USB 3.2 Gen 2 и способен выводить изображение на внешние дисплеи в разрешении до 8K при 60 Гц, либо 4K при 144 Гц. Стоит такой планшет всего 500 долларов, что при наличии практически флагманского процессора и произвинутой системы охлаждения можно назвать разумной ценой за мощное игровое устройство. Для заядлых фанатов шутеров — оптимальный выбор.