Представлен игровой планшет ASUS ROG Flow Z13-ACRNM RMT02

Компания ASUS пополнила ассортимент Windows-планшетов моделью ROG Flow Z13-ACRNM RMT02, которая предназначена для геймеров. Новинку оснастили 14-ядерным чипом Intel Core i9-13900H, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5-5200, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, графическим адаптером GeForce RTX 4070 с 8 ГБ памяти GDDR6 и TDP 65 Вт, 13,4-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс, яркостью до 500 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификатами Dolby Vision Pantone, поддержкой технологии синхронизации NVIDIA G-Sync, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой на 13 Мп, двумя 2-Вт динамиками, микрофоном с шумоподавлением, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, портами USB 3.2 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-C с функцией DP 1.4 и зарядкой, одним разъемом Thunderbolt 4 (Type-C с DisplayPort 1.4 и зарядкой), проприетарным интерфейсом ROG XG Mobile для подключения док-станции с внешним графическим адаптером, металлическим корпусом, аккумулятором ёмкостью 56 Втч и комплектной клавиатурой. Цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.

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