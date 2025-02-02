Представлен игровой роутер TP-Link Archer GE550

Компания TP-Link пополнила ассортимент игровых маршрутизаторов моделью Archer GE550, которая, среди прочего, может похвастаться клинообразным корпусом с RGB-подсветкой. Новинка характеризуется поддержкой стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), диапазонов частот 6 ГГц, 5 ГГц и 2,4 ГГц со скоростью 5764 Мбит/с, до 2882 Мбит/с и до 574 Мбит/с соответственно, поддержкой полосы пропускания 320 МГц, поддержкой технологии 4K QAM для лучшей пропускной способности, по одному интерфейсу WAN 5 Гбит/с и LAN 5 Гбит/с, тремя портами LAN 2,5 Гбит/с и одним разъемом USB-A 3.0. Роутер доступен для покупки на дебютном рынке Тайваня по эквивалентной цене в 210 долларов.

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