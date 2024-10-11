Представлен лазерный проектор Hisense C2 Ultra

Компания Hisense пополнила ассортимент лазерных мини-проекторов моделью C2 Ultra, которая подойдет фанатам видеоигр. Новинка характеризуется разрешением 4K, кадровой частотой 240 Гц, проекцией картинки диагональю от 65 до 300 дюймов, яркостью 3000 ANSI-люмен, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, поддержкой Dolby Vision, сертификацией IMAX Enhanced, сертификацией «Designed for Xbox», акустической системой от JBL формата 2.1 с поддержкой объёмного звучания DTS Virtual:X 3D и регулируемой конструкцией карданного подвеса. Проектор появится в продаже на глобальном рынке в этом месяце, но цена пока не сообщается.

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