Представлен лазерный проектор Sony BRAVIA 7

Компания Sony пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью BRAVIA 7, которая ориентирована на создание домашнего кинотеатра. Новинка характеризуется панелью Sony 4K SXRD, разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью до 2200 лм, заявленным ресурсом работы лазера 20 тысяч часов, новой оптикой Wide Dynamic Range Optics, флагманским чипом Sony XR, 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, портом HDMI 2.1 с поддержкой сигнала 4K/120 Гц, поддержкой режима низкой задержки ALLM (12 мс на 4K/120 Гц и меньше 21 мс на 4K/60 Гц), корпусом массой 13 кг и зум-объективом с проекционным соотношением от 1,38:1 до 2,21:1. Цены и дата начала продаж проектора будут объявлены позже.