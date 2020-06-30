Представлен мини-ПК Lenovo ThinkCentre M75n

Компания Lenovo представила мини-ПК ThinkCentre M75n, который ориентирован на работу в сфере интернета вещей. Новинка характеризуется пассивной системой охлаждения, двухъядерной платформой AMD Athlon Silver 3050e с TDP 6 Вт, четырьмя потоками команд, частотами от 1,40 до 2,80 ГГц, 4 МБ кэш-памяти и графикой AMD Radeon, четырьмя портами USB 3.1 Gen 2 (два с разъемами Type-A, два – с Type-C), слотом M.2-2280 с интерфейсами PCIe и SATA, M.2 E-key для модуля WLAN, портом Gigabit Ethernet и двумя портами COM. Габариты корпуса равны 179:88:34,5 мм. Цена и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

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