Представлен мини-ПК Machenike Mini GTS на Core Ultra 9 285H

Компания Machenike пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mini GTS, которая основана на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 285H с тактовой частотой до 5,4 ГГц, интегрированной графикой Intel Arc с поддержкой XeSS 2 и ИИ-ускорения. Новинку также оснастили 64 ГБ ОЗУ DDR5 с расширением до 128 ГБ, SSD-накопителем PCIe 4.0 NVMe вместимостью 1 ТБ, двумя дополнительными слотами M.2, ИИ-чипом с производительностью 99 TOPS, встроенным 2,33-дюймовый смарт-экраном для вывода полезной информации, системой охлаждения MER 3.0 с четырьмя вентиляторами и Y-образными теплотрубками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также предустановленной операционной системой Windows 11.