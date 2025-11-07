Представлен мини-ПК Machenike Mini GTS на Core Ultra 9 285H

Компания Machenike пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mini GTS, которая основана на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 285H с тактовой частотой до 5,4 ГГц, интегрированной графикой Intel Arc с поддержкой XeSS 2 и ИИ-ускорения. Новинку также оснастили 64 ГБ ОЗУ DDR5 с расширением до 128 ГБ, SSD-накопителем PCIe 4.0 NVMe вместимостью 1 ТБ, двумя дополнительными слотами M.2, ИИ-чипом с производительностью 99 TOPS, встроенным 2,33-дюймовый смарт-экраном для вывода полезной информации, системой охлаждения MER 3.0 с четырьмя вентиляторами и Y-образными теплотрубками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также предустановленной операционной системой Windows 11.

Новый Mac mini выйдет до конца года с M5 на борту…
Apple кардинально изменила дизайн Mac mini при выходе версий с M4 и M4 Pro, уменьшив корпус и сохранив пр…
Чипы AMD оказались пригодны для квантовых вычислений…
Компания IBM объявила о значительном прорыве в области универсальных квантовых вычислений — стандартные ч…
AMD Ryzen 7 9800X3D разогнали до рекодной частоты…
Во время презентации в Шанхае известный оверклокер Hicookie из Тайваня, работающий в компании Gigabyte, с…
Snapdragon X2 Elite Extreme проиграл графике Apple M4…
Линейка процессоров Apple M4 получила ещё одну победу над Snapdragon X2 Elite Extreme. Ранее старшая моде…
Серверные процессоры сильно подешевели…
На прошлой неделе процессор Intel Xeon 6980P подешевел до рекордных 6190 долларов, что почти вдвое ниже е…
Процессор Huawei Kunpeng 930 производят по техпроцессу 5 нм…
В сети появились данные, что модули памяти в новейшем процессоре Huawei Kunpeng 930 для центров обработки…
ASUS выпустила первый ROG NUC на базе AMD-чипа…
В начале этого месяца ASUS официально объявила о завершении сделки с Intel, согласно которой получила пра…
Процессоры Panther Lake-H засветились в готовых решениях…
Чипы Panther Lake-H начинают постепенно появляться в первых индустриальных решениях — сегодня стало извес…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor