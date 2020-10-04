Представлен настольный ленточный накопитель OWC Mercury Pro LTO

Компания OWC пополнила ассортимент настольных ленточных накопителей моделью OWC Mercury Pro LTO, которая получила интерфейс Thunderbolt 3 и поддержку картриджей LTO-8. Такой картридж вмещает 12 ТБ без сжатия или до 30 ТБ со сжатием. Благодаря совместимости в LTO, допускается использование картриджей LTO-7 на 6 ТБ и картриджей LTO-9 в перспективе. Отметим также срок хранения информации до 30 лет, скорость записи до 360 МБ/с (со сжатием до 900 МБ/с), поддержку шифрования по алгоритму AES с 256-битным ключом, поддержку картриджей WORM, второй порт Thunderbolt 3 для включения в цепочку до шести совместимых устройств, подключение к ноутбуку с подачей энергии до 85 Вт, интерфейс DisplayPort 1.4 и отсек для 3,5-дюймового накопителя. Комплект с программным обеспечением myLTO, картриджем LTO-8, чистящим картриджем и кабелем Thunderbolt оценен в 4500 долларов.