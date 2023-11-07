Представлен объектив Canon RF 24-105mm F/2.8 L IS USM Z

Компания Canon пополнила ассортимент зум-объективов моделью Canon RF 24-105mm F/2.8 L IS USM Z, которая предназначена для полнокадровых камер с байонетом RF. Новинка характеризуется массой 1330 граммов, поддержкой адаптеров Canon Power Zoom, 11-ти лепестковой диафрагмой, кольцом диафрагмы без щелчков, минимальным расстоянием для фокусировки 45 см на всех фокусных расстояниях, максимальным увеличением 0,29x на дальнем конце, оптической стабилизацией с эффективностью до 5.5 стопов экспозиции, сохранением фокуса на объекте при масштабировании, защитой от пыли и влаги, а также оптической конструкцией из 23 линз, включая три асферические линзы, четыре ED-элемента и несколько специальных покрытий для лучших оптических свойств.

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