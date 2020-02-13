Представлен объектив Canon RF 24–105mm F4–7.1 IS STM

2020-02-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Canon RF 24–105mm F4–7.1 IS STM; [30]
Компания Canon пополнила ассортимент зум-объективов моделью RF 24–105mm F4–7.1 IS STM. Новинка характеризуется быстрой и плавной автофокусировкой, кольцом управления фокусировкой, большой задней линзой, покрытием Canon Super Spectra для оптимального качества на всей площади кадра,улучшенной системой стабилизации изображения (IS), компенсирующую пять ступеней экспозиции, конструкцией из 13 элементов в 11 группах, минимальным расстоянием фокусировки 0,2 м, максимальным диаметром 76,6 мм, длиной 88,8 мм и массой 395 г.


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