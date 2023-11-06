Представлен объектив Canon RF-S 10-18mm F/4.5-6.3 IS STM

Компания Canon пополнила ассортимент объективов моделью Canon RF-S 10-18mm F/4.5-6.3 IS STM, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с креплением RF-mount. Новинка характеризуется массой 150 граммов, кольцом зуммирования, кольцом управления без стопора, шаговым приводом автофокуса, коррекцией эффекта “дыхания” фокусировки с поддерживаемыми камерами, системой стабилизации, оптической схемой из 12 линз в 10 группах, в том числе двумя UD-элементами и одной асферической линзой, 7-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 14 см с автофокусировкой и 8.6 см с ручной фокусировкой, резьбой для светофильтра 49 мм и комплектной блендой.

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