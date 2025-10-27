Представлен объектив Fujinon XC 13-33mm F/3.5-6.3 OIS

Компания Fujifilm пополнила ассортимент зум-объективов для серии байонета X-mount компактной моделью Fujinon XC 13-33mm F/3.5-6.3 OIS, которая может похвастаться длиной 3.7 см и массой 125 граммов. Новинка также характеризуется оптической стабилизацией с эффективностью в 4 ступени экспозиции, фокусным расстоянием 20-50 мм в полнокадровом эквиваленте, резьбой для светофильтра 49 мм, оптической конструкцией из 10 элементов в 9 группах, включая 4 асферические и 3 линзы со сверхнизкой дисперсией (ED), круглой девятилепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 20 см, максимальным увеличением 0.25x на длинном конце и скоростью автофокусировки 0.025 секунды. Объектив появится в продаже в конце января по цене в 400 долларов.