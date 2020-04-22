Представлен объектив Lensbaby Velvet 28mm F/2.5

Компания Lensbaby пополнила ассортимент творческих объективов моделью Velvet 28mm F/2.5, которая выйдет в версиях для зеркальных и беззеркальных камер Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, Sony E, Fujifilm X и Micro Four Thirds. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, цельнометаллическим собранным вручную байонетом, минимальной дистанцией фокусировки 25 см, оптической схемой из 8 элементов в 7 группах, 12-лепестковой диафрагмой, диаметром фильтров 67 мм, массой 471,74 грамма для зеркальных камер и 594,2 грамма для беззеркалок. Объектив уже доступен для покупки по цене в 550 долларов.