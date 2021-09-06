Представлен объектив Mitakon Creator 135mm f/2.5

Компания компания Zhong Yi Optics пополнила ассортимент объективов моделью Mitakon Creator 135mm f/2.5, которая предназначена для полнокадровых зеркальных и беззеркальных камер с байонетами Canon EF и RF, Nikon F и Z, а также Sony FE. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 135 мм, максимальной диафрагмой f/2,5, минимальной диафрагмой f/22, оптической конструкцией из девяти элементов в семи группах, в том числе двумя элементами со сверхнизкой дисперсией и двумя со сверхвысокой рефракцией, углом поля зрения 18,2°, минимальной дистанцией для фокусировки в 1 метр, максимальным увеличением 0,1x, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 67 мм, диаметром 79 мм, длиной 137 мм и массой 845 граммов. Цена объектива составляет 300 долларов.

Комментарии и отзывы Mitakon Creator 135mm f/2.5
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