Представлен объектив Nikkor Z 70-180mm F/2.8

Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Nikkor Z 70-180mm F/2.8, которая появится в продаже в середине июля по цене в 1250 долларов. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 19 линз в 14 группах, в том числе 5 элементами ED, 1 Super ED и 3 асферическими элементами, массой 795 граммов, шаговым двигателем автофокусировки, минимальной дистанцией для фокусировки 27 и 85 см соответственно, минимальным эффектом «дыхания фокусировки», настраиваемым кольцом управления, совместимостью с телеконвертерами Nikon TC-1.4x и TC-2.0x, а также защитой от пыли и влаги.

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