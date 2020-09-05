Представлен объектив TTartisan 50mm F/1.4 на Leica M

Китайский производитель TTartisan пополнил ассортимент мануальных объективов моделью 50mm F/1.4 для полнокадровых камер с креплением Leica M. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, конструкцией из 10 элементов в 8 группах, диаметром фильтра 49 мм, максимальной диафрагмой F1.4, минимальной диафрагмой F16, ручной фокусировкой, минимальным расстоянием для фокусировки 70 см, 12-лепестковой диафрагмой и массой 399 граммов. Линза уже доступна для предварительного заказа по цене в 370 долларов. Ниже можно увидеть примеры фотографий, сделанных на Tartisan 50mm F/1.4.