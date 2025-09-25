Представлен объектив Viltrox AF 14mm F/4 Air

Компания Viltrox пополнила ассортимент автофокусных объективов моделью AF 9mm F/2.8 Air для камер формата APS-C и AF 14mm F/4 Air для полнокадровых камер. Первая модель характеризуется полем зрения 113.8° массой 175 граммов для байонета Sony E и 190 граммов для Nikon Z, оптической конструкцией из 13 линз в 11 группах, в том числе тремя элементами со сверхнизкой дисперсией (ED), тремя с высоким показателем преломления (HRI) и двумя асферическими линзами, системой автофокусировки с распознаванием глаз и лиц, минимальным расстоянием для фокусировки 13 см, резьбой для светофильтра 58 мм и разъемом USB-C.

Viltrox AF 14mm F/4 Air имеет угол обзора 112.6°, массу 170 и 185 граммов соответственно, оптической схемой из 12 элементов в 9 группах, автофокусировкой с приводом STM, минимальной дистанцией фокусировки 13 см, диаметром светофильтра 58 мм, а также защитой от влаги и пыли. Оба объективы оценены в 200 долларов.
