Представлен объектив Yongnuo YN 42.5mm F/1.7M II для M4/3

Китайский производитель Yongnuo пополнила ассортимент объективов моделью Yongnuo YN42.5mm F1.7M II для камер системы M4/3. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 42.5 мм (85 мм в 35-мм эквиваленте), минимальным расстоянием фокусировки 30 сантиметров, максимальным коэффициентом увеличения 1:6.7, конструкцией из 9 элементов в 8 группах, включая 2 низкодисперсионных ED-элемента, автофокусировкой с шаговым мотором DSM, 7-лепестковой диафрагмой, переключателем режимов работы фокусировки AF/MF, диаметром для фильтра 52 мм и массой 135 грамм. Цена объектива составляет 7500 рублей.