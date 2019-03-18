Представлены обновленные планшеты Apple iPad mini и iPad Air

Компания Apple представила обновленные планшеты iPad mini и iPad Air, слухи о которых ходили в последние недели. Итак, новый iPad mini оснастили процессором Apple A12 Bionic, 7,9 дюймовым дисплеем с разрешением 2048:1536 пикселей, поддержкой True Tone и стилуса Pencil, 8 Мп основной и 7 Мп фронтальной камерами. Версия с 64 ГБ оценена в 400 долларов без модема сотовой связи и 530 долларов без него. Те же версии с 256 ГБ обойдутся в 550 и 680 долларов. Старт продаж намечен уже в ближайшие дни.

Новый iPad Air оснастили 10,5 дюймовым дисплеем с разрешением 2224:1668 пикселей, поддержкой технологии True Tone и стилуса Pencil, платформой Apple A12 Bionic, камерами, как у iPad mini, кнопкой Home и портом Lightning. Версии с 64 и 256 ГБ флэш-памяти оценены в 500 и 650 долларов. С модемом данные версии обойдутся в 630 и 780 долларов.