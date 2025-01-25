Представлен планшет Alldocube iPlay 60 OLED

Компания Alldocube объявила о выпуске планшета iPlay 60 OLED, который получил 10,5-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 2560:1600 точек и 105% охватом цветовой палитры NTSC. Новинку также оснастили древней 14-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 512, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти карт microSD, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, модемом для сотовых сетей 4G LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки. Цена устройства пока не раскрывается.

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