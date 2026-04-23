Представлен планшет HONOR MagicPad 3 Pro 12.3

Компания HONOR объявила о выпуске планшета MagicPad 3 Pro 12.3, который основан на производительной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Новинка также характеризуется 12,3-дюймовым экраном OLED с разрешением 3000:1920 точек, адаптивной кадровой частотой до 165 Гц и пиковой яркостью 3000 нит в режиме HDR, 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 9 Мп, цельнометаллическим корпусом толщиной 4,8 мм и массой 450 граммов, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки, восемью динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 6.0, предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой MagicOS 10.0. Цена планшета на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 585 долларов.

Официально: REDMI Pad 2 SE получит батарею на 7600 мАч…
Компания Xiaomi объявила, что планшет REDMI Pad 2 SE будет представлен до конца апреля вместе с флагманск…
Представлен планшет Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 …
Компания Lenovo объявила о выпуске планшета Idea Tab Pro Gen 2, который построен на 4-нанометровом процес…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pro GT 13 получит 144-Гц экран…
Компания Lenovo объявила о выходе планшета Xiaoxin Pro GT 13, который будет представлен уже в следующем м…
Планшет OPPO Pad mini протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования компактного планшета O…
Планшет HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 засветился на фото …
Один из руководителей компании HONOR опубликовал фотографии планшета MagicPad 3 Pro 12.3, который будет п…
Представлен защищенный планшет Tank Pad Ultra…
Сетевые источники сообщают о выходе защищенного планшета Tank Pad Ultra, который оценен в 520 евро. Новин…
Планшет Infinix XPAD 30E оценили в 150 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент планшетов моделью XPAD 30E, которая основана на 12-нанометровой од…
Официально: Lenovo Xiaoxin Pro 13 получит SoC Snapdragon 8s …
Компания Lenovo раскрыла новые подробности о планшете Xiaoxin Pro 13, презентация которого состоится уже …
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
