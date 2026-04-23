Представлен планшет HONOR MagicPad 3 Pro 12.3

Компания HONOR объявила о выпуске планшета MagicPad 3 Pro 12.3, который основан на производительной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Новинка также характеризуется 12,3-дюймовым экраном OLED с разрешением 3000:1920 точек, адаптивной кадровой частотой до 165 Гц и пиковой яркостью 3000 нит в режиме HDR, 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 9 Мп, цельнометаллическим корпусом толщиной 4,8 мм и массой 450 граммов, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки, восемью динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 6.0, предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой MagicOS 10.0. Цена планшета на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 585 долларов.