Представлен планшет HP Envy x2 на базе Intel Core

В преддверии выставки CES 2018, которая стартует уже сегодня, компания HP представила новую версию гибридного планшета Envy x2. Напомним, что представленная в конце прошлого года оригинальная версия вошла в линейка Always Connected PC – ноутбуков, сочетающих ARM-процессор Snapdragon и полноценную Windows 10. Если прошлогодняя модель работала на Snapdragon 835, то новая версия построена на процессорах Intel Core Y седьмого поколения.

Что до остальных характеристик, то здесь задействован 12,3-дюймовый дисплей с разрешением 1920:1280 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 256 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe, опция с поддержкой только Wi-Fi и дополнительной возможностью работы в сотовых сетях LTE. Отметим поддержку ввода стилусом и клавиатура с подсветкой. HP Envy x2 на базе Intel Core должен появиться в продаже весной этого года. Цена пока не сообщается.