Представлен планшет HUAWEI MatePad Air Z

Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Air Z, которая базируется на фирменной однокристальной системе Kirin T93SD. Новинку также оснастили 12-дюймовым LCD-экраном с кадровой частотой до 144 Гц и разрешением 2800:1840 точек, тыльной камерой на 50 Мп и селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 5,9 мм и массой 555 граммов, предустановленной операционной системой HarmonyOS 7.0, а также серой, серебристой, оранжевой, синей и розовой расцветками корпуса. Цена базовой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти составила эквивалент 520 долларов. Старт продаж в Китае запланирован на 6 октября.