\

Представлен планшет HUAWEI MatePad Air Z

Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Air Z, которая базируется на фирменной однокристальной системе Kirin T93SD. Новинку также оснастили 12-дюймовым LCD-экраном с кадровой частотой до 144 Гц и разрешением 2800:1840 точек, тыльной камерой на 50 Мп и селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 5,9 мм и массой 555 граммов, предустановленной операционной системой HarmonyOS 7.0, а также серой, серебристой, оранжевой, синей и розовой расцветками корпуса. Цена базовой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти составила эквивалент 520 долларов. Старт продаж в Китае запланирован на 6 октября.

Motorola представила планшет Moto Pad 70 Pro…
Компания Motorola представила свой новый премиальный Android-планшет Moto Pad 70 Pro, ориентированный на …
Планшет Lenovo Legion Y700 Infinity получит тонкий корпус …
Компания Lenovo опубликовала качественные изображения и подробности о характеристиках планшета Legion Y70…
Планшет HMD T21 2nd Edition готов к выходу …
Авторитетный информатор smashx_60 сообщает, что в ближайшее время компания HMD выпустит новое поколение п…
Планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max получит 13,3-дюймовый экран …
Компания Xiaomi опубликовала новые подробности о флагманском планшете Pad 9 Pro Max, который будет официа…
Официально: планшет Lenovo AI Tablet Legion Y700 готов к вых…
Компания Lenovo объявила, что планшет Lenovo AI Tablet Legion Y700 будет представлен в августе этого года…
Xiaomi раскрыла характеристики планшета Pad 9 Pro Max…
В прошлом месяце Xiaomi подтвердила, что в сентябре представит флагманский планшет Pad 9 Pro Max одноврем…
Планшет Infinix XPAD 30 Pro оценили в 28 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу планшет XPAD 30 Pro, который получил 11-дюймовый экран с …
Планшет HUAWEI MatePad Air оценили в 66 тысяч рублей …
Компания HUAWEI начала прием предзаказов на планшет MatePad Air, который оценен в 66 тысяч рублей за базо…
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебыОбзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor