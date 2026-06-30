Официально: планшет Lenovo AI Tablet Legion Y700 готов к выходу

Компания Lenovo объявила, что планшет Lenovo AI Tablet Legion Y700 будет представлен в августе этого года. Производитель не раскрыл характеристики грядущей новинки, подтвердив лишь наличие модема 5G. Напомним, что в марте этого года был выпущен планшет Legion Y700 Gen 5 с флагманским 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1 Pro, 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 3040:1904 пикселя, кадровой частотой обновления 165 Гц, частотой отклика до 2640 Гц, пиковой яркостью 800 нит и охватом цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения третьего поколения с испарительной камерой на 17353 мм², 50-Мп тыльной камерой, аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, а также поддержкой 68-Вт проводной и обходной зарядок.