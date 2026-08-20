Планшет Infinix XPAD 30 Pro оценили в 28 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила в российскую продажу планшет XPAD 30 Pro, который получил 11-дюймовый экран с разрешением 2.5K, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 550 нит и сертификацией TÜV Rheinland о сниженном уровне синего света и отсутствии мерцания, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G200 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц, предустановленной прошивкой XOS 16, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 8 ГБ оперативной памяти, слотом для карты памяти microSD, поддержкой SIM-карты и сотовых сетей 4G, батареей ёмкостью 8200 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, акустикой с поддержкой DTS 3D, корпусом толщиной 6,6 мм и массой 476 граммов, а также серой, фиолетовой и серебряной расцветками корпуса. Планшет оценен в 28 и 30 тысяч рублей в зависимости от конфигурации.