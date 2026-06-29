Motorola представила планшет Moto Pad 70 Pro

Компания Motorola представила свой новый премиальный Android-планшет Moto Pad 70 Pro, ориентированный на пользователей, которым нужен универсальный инструмент для работы, развлечений и творчества. Moto Pad 70 Pro оснащён 13-дюймовым экраном с разрешением 3.5K и частотой обновления 144 Гц. Дисплей поддерживает 12-битную глубину цвета, технологию Dolby Vision и обеспечивает яркость до 800 нит, а за звук отвечают четыре динамика JBL с поддержкой Dolby Atmos. В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 256 ГБ. При необходимости объём хранилища можно увеличить ещё на 2 ТБ с помощью карты памяти microSD.

По заявлению Motorola, планшет набирает более 2,5 миллиона баллов в тесте AnTuTu и способен обеспечивать производительность в играх на уровне до 120 кадров в секунду. Устройство работает под управлением Android 16 из коробки, плюс компания уже подтвердила выпуск обновлений до Android 17 и Android 18, а также поддержку обновлений безопасности до 2030 года. Ещё планшет получил основную камеру на 13 Мп и фронтальную камеру на 8 Мп для видеозвонков и съёмки. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, при этом в комплект входит зарядное устройство на 68 Вт. Кроме того, планшет получил ряд фирменных аксессуаров, позволяющих превратить устройство в некий аналог ноутбука. Правда, цена пока что не раскрывается.