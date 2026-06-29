Motorola представила планшет Moto Pad 70 Pro…

По заявлению Motorola, планшет набирает более 2,5 миллиона баллов в тесте AnTuTu и способен обеспечивать производительность в играх на уровне до 120 кадров в секунду. Устройство работает под управлением Android 16 из коробки, плюс компания уже подтвердила выпуск обновлений до Android 17 и Android 18, а также поддержку обновлений безопасности до 2030 года. Ещё планшет получил основную камеру на 13 Мп и фронтальную камеру на 8 Мп для видеозвонков и съёмки. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, при этом в комплект входит зарядное устройство на 68 Вт. Кроме того, планшет получил ряд фирменных аксессуаров, позволяющих превратить устройство в некий аналог ноутбука. Правда, цена пока что не раскрывается.