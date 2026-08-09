Планшет Lenovo Legion Y700 Infinity получит тонкий корпус

Компания Lenovo опубликовала качественные изображения и подробности о характеристиках планшета Legion Y700 Infinity, который будет представлен в этом месяце. Итак, устройство оснастят 8,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек (формат WQXGA), кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, поддержкой Dolby Vision и симметричными рамками шириной 2,89 мм, корпусом толщиной 6,5 мм и массой 298 граммов, оперативной памятью стандарта LPDDR5T (до 10 667 МТ/с), флеш-памятью UFS 4.1 Pro, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version с тактовой частотой до 4,74 ГГц, тыльной камерой разрешением 50 Мп с RGB-подсветкой и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

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