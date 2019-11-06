Представлен планшет LG G Pad 5 10.1 за 380 долларов

Компания LG представила планшет G Pad 5 10.1, первые слухи о котором появились несколько дней назад. Итак, новинку оснастили процессором двухлетней давности Snapdragon 821, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 8200 мАч, поддержкой быстрой зарядки, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, металлическим корпусом, а также дактилоскопическим сенсором на боковой грани. Размеры устройства составляют 247,2:150,7:8 мм, а масса – 498 г. Цена планшета в Южной Корее составляет 380 долларов.