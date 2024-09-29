Представлен планшет Lenovo Legion Y700 2024 на Snapdragon 8 Gen 3

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Legion Y700 (2024), которая основана на топовой 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750. Новинка характеризуется 8,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 500 нит и сертификация TÜV Rheinland, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, охлаждающей камерой на 10004 мм², сдвоенной тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6650 мАч, а также корпусом массой 350 граммов и толщиной 7,79 мм. Версия Ice White оценена в 425 и 485 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а вариант в расцветке Carbon Crystal Black будет стоить 415 и 470 долларов за тот же объем памяти. Старт продаж на дебютном китайском рынке запланирован на 25 октября.