Представлен планшет Lenovo Legion Y700

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских планшетов моделью Lenovo Legion Y700, который выделяется своей компактностью. Новинка характеризуется 8,8-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, кадровой частотой 120 Гц и частотой дискретизации дисплея 240 Гц, одинарной камерой, динамиками JBL, поддержку Dolby Vision и Dolby Atmos, металлическим корпусом, а также прошлогодней флагманской платформой с Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2.84 ГГц и графикой Adreno 660. Цена и дата начала продаж планшета пока не раскрываются.