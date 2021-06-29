Представлен планшет Lenovo Yoga Tab 11

Вчера компания Lenovo представила флагманский планшет Yoga Tab 13, а сегодня стало известно об анонсе более доступной модели Yoga Tab 11. Новинку оснастили 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio G90T с тактовой частотой до 2.05 ГГц и графикой ARM Mali-G76 MP4, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2К и поддержкой Dolby Vision, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт, откидной подставкой и предустановленной операционной системой Android 11. Планшет появится в продаже в июле по цене в 350 евро.