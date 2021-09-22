Представлен планшет Microsoft Surface Go 3

Компания Microsoft представила относительно недорогой планшет Surface Go 3, который работает под управлением ОС Windows 11. Новинку оснастили 10,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, 2-ядерным чипом Intel Pentium Gold 6500Y с тактовой частотой от 1,1 до 3,4 ГГц и 2-ядерным Core i3-10100Y с частотой от 1,3 до 3,9 ГГц в топовой комплектации, 4 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR3, 64 ГБ памяти eMMC в базовом варианте и твердотельным накопителем на 128 ГБ в старших версиях, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карт памяти microSD, 8 Мп и 5 Мп камерами, 2-Вт динамиками, автономностью в 11 часов, поддержкой клавиатуры-чехла и электронного пера, которых нет в комплекте, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, габаритами 245:175:8,3 мм и массой 544 г. Комплектация с Pentium, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти eMMC оценена в 400 долларов, а версия с Core i3, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ обойдется в 630 долларов.

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