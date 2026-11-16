Представлен планшет OPPO Pad Air6

Компания OPPO объявила о выпуске планшета Pad Air6, который базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7360 Super с тактовой частотой 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2. Новинка также характеризуется 12,1-дюймовым LCD-экраном с соотношением сторон 7:5, разрешением 2800:1980 точек, толщиной рамок 6,7 мм, частотой обновления изображения 30, 60, 90 и 120 Гц, типичной глобальной яркостью 600 нит и пиковой 900 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X с частотой 4266 МГц, фоеш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой и фронтальной по 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 10050 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, интерфейсом USB Type-C, поддержкой BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo и QZSS, четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth, а также корпусом толщиной 6,89 мм и массой 603 грамма. На дебютном китайском рынке планшет оценен в эквивалент 390 долларов за базовую конфигурацию с 8/128 ГБ памяти.