Представлен планшет OnePlus Pad 4

Компания OnePlus пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 4, которая основана на флагманской 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой до 4,6 ГГц.

Новинка также получила 13,2-дюймовый экран LCD с соотношением сторон 7:5, разрешением 3392:2400 точек, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,7 и пиковой яркостью 1000 нит, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 13380 мАч, поддержку 80-Вт быстрой проводной зарядки, восемь динамиков, адаптеры беспроводный связи Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также интерфейс USB Type‑C (USB 3.2 Gen 1, 5 Гбит/с). Планшет оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 630 и 685 долларов в зависимости от конфигурации.

