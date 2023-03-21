Представлен планшет Oppo Pad 2

Компания Oppo пополнил ассортимент планшетов моделью Oppo Pad 2, которая оценена в 435, 495 и 580 долларов за версии с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 11,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8К, частотой обновления 144 Гц, 97,4% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и яркостью до 500 кд/кв.м, производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, селфи-камеру на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 9510 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, четырьмя динамиками, поддержкой Dolby Audio и Dolby Vision, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модемом 5G, а также корпусом толщиной 6,54 мм и массой 552 грамма.

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