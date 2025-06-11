Представлен планшет Red Magic Gaming Tablet 3 Pro

Бренд Red Magic пополнил ассортимент компактных игровых планшетов моделью Gaming Tablet 3 Pro, которая основана на топовом 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинку также оснастили 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1504 точки, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, ШИМ-регулировкой с частотой 5280 Гц, частотой дискретизации касания 2000 Гц и очень узкими рамками, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5T, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1 Pro, фирменным чипом RedCore R3 Pro, системой охлаждения REDMAGIC ICE-X с испарительной камерой с многослойным теплоотведением и турбовентилятором, фирменной прошивкой REDMAGIC OS 10.5 с эмулятором ПК для запуска ААА-игр, батареей ёмкостью 8200 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 585, 655 и 835 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

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