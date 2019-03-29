Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0

В прошлом месяце компания Samsung выпустила планшет Galaxy Tab A 10.1, который стал доступной альтернативой топовому Galaxy Tab S5e. Сегодня корейский гигант представил уменьшенную версию Samsung Galaxy Tab A 8.0. Новинку оснастили 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, фирменным чипсетом Exynos 7904, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, поддержкой карт памяти microSD, стилусом S Pen, аккумулятором на 4200 мАч, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, модулями Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 LE, а также опционально доступным модемом LTE. Толщина корпуса равна 8,9 мм, а масса – 325 г.