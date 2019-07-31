Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S6

Компания Samsung представила планшет Galaxy Tab S6, который получил 10,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей. Новинка также характеризуется 4096 степенью чувствительности к нажатию, поддержкой Air Actions, подэкранным сканером отпечатков пальцев, чипсетом Snapdragon 855, сдвоенной основной камерой на 13 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, четырьмя динамиками AKG, аккумулятором на 7040 мАч, а также операционной системой Android 9 Pie. Толщина планшета равна всего 5,7 мм, масса – 420 г. Цена Galaxy Tab S6 составляет 649 долларов за вариант с 128 ГБ флэш-памяти и 729 долларов за версию с 256 ГБ флэш-памяти. Продажи новинки стартуют в августе.