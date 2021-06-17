Представлен планшет Ulefone Tab A7

Компания Ulefone пополнила ассортимент планшетов моделью Ulefone Tab A7, цена и дата начала продаж которой пока не раскрываются. Новинку оснастили неназванной восьмиядерной платформой, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, функцией разделения экрана, предустановленной ОС Android 11, модемом для сетей 4G LTE, слотом для двух SIM-карт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2.4G/5G, батареей ёмкостью 7680 мАч, тыльной камерой на 13 Мп, двумя динамиками и присоединяемой клавиатурой.