Представлен планшет Ulefone Tab A7

Компания Ulefone пополнила ассортимент планшетов моделью Ulefone Tab A7, цена и дата начала продаж которой пока не раскрываются. Новинку оснастили неназванной восьмиядерной платформой, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, функцией разделения экрана, предустановленной ОС Android 11, модемом для сетей 4G LTE, слотом для двух SIM-карт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2.4G/5G, батареей ёмкостью 7680 мАч, тыльной камерой на 13 Мп, двумя динамиками и присоединяемой клавиатурой.

Комментарии и отзывы Ulefone Tab A7
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