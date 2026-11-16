Представлен планшет, который не работает без очков

Японская компания Kyodo представила Myofree — планшет для заботы о зрении, разработанный на основе исследований в области нейронауки и офтальмологии. Производитель называет устройство первым в мире планшетом такого типа. Его главная особенность — специальная система отображения изображения, которая должна снижать нагрузку на глаза при длительной работе с экраном. Myofree использует собственную технологию Kyodo под названием Parallel View Image Generation. Для её работы необходимо надеть специальные очки и расположиться примерно в 40 см от дисплея. Система формирует изображение таким образом, чтобы глаза принимали параллельное положение, аналогичное тому, которое возникает при взгляде на объект на расстоянии около 5 метров. По утверждению компании, такой подход помогает уменьшить напряжение глаз при продолжительном использовании планшета.

Специальные очки являются обязательной частью системы. Kyodo предлагает три варианта с круговой поляризацией — стандартную модель для повседневного использования, накладную версию для установки поверх обычных очков с диоптриями и уменьшенный вариант, предназначенный для детей. Сам планшет оснащён 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и работает под управлением Android 16. Производитель заявляет, что устройство подходит для просмотра видео, веб-сёрфинга, игр, работы и учёбы. Для подключения предусмотрены порты USB Type-C и HDMI, причём оба поддерживают передачу сигнала как на вход, так и на выход.