Представлен полнокадровая камера Canon EOS Ra

Вчера в сети появились подробности о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS Ra, а уже сегодня японский производитель официально представил новинку. Как и ожидалось, камера предназначена для астрофотографии. От предшественницы EOS R она унаследовала датчик разрешением 30,3 Мп, систему автофокуса и процессор.

Из отличий отметим фильтр датчика, умеющий регистрировать в четыре раза больше излучения линии H-альфа и помощь при съемке с телескопом. В частности, речь идет о подсветке зоны резкости и 30-кратном увеличении. Также камера умеет записывать видео в разрешение 4K с выводом 10-битного сигнала через HDMI.