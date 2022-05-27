Представлен ридер-планшет Onyx Boox Note Air 2 Plus

Сетевые источники сообщают о выходе планшета Onyx Boox Note Air 2 Plus, который получил экран на основе электронной бумаги E Ink Carta. Новинка характеризуется 10,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1404:1872 пикселей, воспроизведения 16 оттенков серого и поддержкой пера с 4096 уровней силы нажатия, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, динамиком, микрофоном, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 5.0, корпусом из алюминиево-магниевого сплава, защитным стеклом Asahi, аккумулятором ёмкостью 3700 мАч и предустановленной ОС Android 11. Цена устройства составляет 500 долларов.

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