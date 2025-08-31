Представлен роутер ASUS TUF Gaming BE9400

Компания ASUS пополнила ассортимент роутеров моделью TUF Gaming BE9400, которая ориентирована на фанатов игр. Разработчики позиционируют модель как устройство, предназначенное для любителей онлайн-игр и для использования в системе «Умный дом». Новинка характеризуется скоростью передачи данных 9400 Мб/с в трёх диапазонах, охватом 230 кв. метров, одним WAN-портом с пропускной способностью 2,5 Гб/с, тремя портами LAN, диапазонами 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц для тридцати клиентов, USB-портом для модемов 4G/5G, поддержкой ультрашироких каналов 320 МГц, модуляцией 4096-QAM и технологией Multi-Link Operation (MLO), игровым режимом Mobile Game Mode, поддержкой OpenNAT для упрощенного управления сетевым трафиком, поддержкой AiMesh для объединения в сеть и системой безопасности AiProtection. Цена и дата начала продаж роутера будут объявлены позже.