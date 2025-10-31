Роутер ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI оценили в 900 долларов

Компания ASUS объявила о выпуске игрового роутера ROG Rapture GT-BE19000AI, главной особенностью которого является блок NPU с производительностью 7,9 TOPS. Новинка также оснащается однокристальной системой с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, поддержкой Docker Engine для запуска приложения, функцией AI Game Boost, поддержкой трёх Wi-Fi 7, скоростью передачи данных до 19 Гбит/с, каналами шириной 320 МГц в диапазоне 6 ГГц и 4096-QAM, поддержкой Guest Network Pro для создания пяти SSID для игр, Интернета вещей, VPN и выделенной сетью для гостей. Цена роутера составляет впечатляющие 900 долларов.