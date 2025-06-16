Представлен стандарт PCI Express 7.0

Вчера некоммерческая организация PCI-SIG объявила о выпуске новой версии спецификации PCI Express 7.0, доступной всем участникам консорциума. Согласно заявлению организации, максимальная теоретическая пропускная способность интерфейса достигает 512 ГБ/сек в обоих направлениях при использовании конфигурации x16. «Технология PCIe уже более двух десятилетий остаётся стандартом высокоскоростного ввода-вывода, и мы рады объявить о выходе PCIe 7.0. Эта версия продолжает традицию удвоения пропускной способности каждые три года. В условиях стремительного роста ИИ-приложений новая спецификация отвечает требованиям таких сфер, как гипермасштабируемые дата-центры, высокопроизводительные вычисления и автомобильная индустрия», — заявил Аль Янез, президент PCI-SIG.

Как можно заметить, потребительские устройства в заявлении даже не упоминаются — спецификация ориентирована прежде всего на инфраструктуру, работающую с большими данными, включая облачные сервисы и квантовые вычисления. Пока что о её появлении в виде SSD-дисков или видеокарт для настольных ПК речи не идёт. Это неудивительно, учитывая, что спецификация PCIe 5.0, принятая ещё в 2019 году, начала внедряться в потребительское железо лишь спустя два года — и до сих пор встречается довольно редко. Важно отметить, что обратная совместимость с предыдущими поколениями PCIe сохраняется, а это значит, что устройства и платы на основе PCIe 7.0 смогут взаимодействовать с более старыми версиями интерфейса.
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