Представлен телеобъектив Nikon AF-S NIKKOR 180–400mmf/4E TC1.4 FL ED VR

Nikon представляет AF-S NIKKOR 180–400mmf/4E TC1.4 FL ED VR, первый телеобъектив в линейке NIKKOR со встроенным 1,4-кратным телеконвертером. Всегда резкий и стабильный, этот зум-объектив позволяет увеличить фокусное расстояние до 560 мм.

Надежный, удобно расположенный рычажок позволяет легко активировать телеконвертер. Фотографы могут увеличить фокусное расстояние с 180–400 мм (f/4) до 560 мм (f/5,6), не меняя положения рук и не отрывая глаз от видоискателя. Передовая оптическая конструкция позволяет увеличивать дальность съемки, сохраняя при этом резкость.